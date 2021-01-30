Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı

İngiltere'nin Southport kentinde yaşayan ve kızını bir araba kazasında kaybeden Sharon Gousteris isimli kadın, diğer bir kızına kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle 408 bin dolarlık maddi tazminat davası açtı.

İngiltere'nin Southport şehrinde 24 yaşındaki kız kardeşi Candice ile bir şeyler içmek için dışarı çıkan Sammy-Jo, ablasının kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Kız kardeşinin ölümüne sebep olan genç kadının, aracı kullandığı esnada ehliyetinin askıya alınmış olduğu ve alkol sınırını aştığı öğrenildi. Suçunu kabul eden genç kadının, beş yıl hapis cezası aldıktan sonra üç ay hapiste yatıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kardeşinin ölümüne sebep olan abla, Candice Chmieluk

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sammy-Jo Chmieluk

ANNE, KIZINA VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULDU

Kızların annesi Sharon Gousteris, Mayıs 2016 yılında yaşanan kaza sonrası 2018 yılında mahkemenin kızı Candice'e verdiği cezayı yetersiz buldu. Sigorta şirketine ve kızı Candice'a 408 bin dolarlık maddi tazminat davası açan anne, davanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.