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Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

TORBALI, İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonetin çarpmanın etkisi ile ikiye ayrıldığı görülüyor.

Olay, dün Tire- Torbalı yolunda meydana geldi. Tire'den Torbalı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki 35 AD 4840 plakalı kamyonet, yolun solunda bulunan bir işletmeye girmek istedi. Bu esnada karşı yönden gelen Murat Ç. yönetimindeki sıvı gübre yüklü tanker, kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparken, tanker ise devrildi. Kaza sonucu, kamyonette bulunan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İZMİR

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

Trafik kazasında kamyonet ikiye bölündü

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