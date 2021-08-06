Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda
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Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Yıldırım için tören düzenlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Yıldırım için tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, polis memuru Yusuf Yıldırım'ın (29) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum polis için bugün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, merhum polisin yakınları ve meslektaşları katıldı. Vali Günaydın burada, merhumun polisin ailesini teselli ederek, taziyesini iletti. Yıldırım'ın cenazesinin bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cenaze namazının kılınacağı camiye götürüldü. Ayrıca, merhum polisin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhum polis memuru Yusuf Yıldırım'ın Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu ve izninde memleketi Kayseri'ye geldiği öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda
Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda
Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda
Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda
Son dakika! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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