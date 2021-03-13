Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı

22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsüyle ilgili karar verildi

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uçaktan indirilen Karahan Çantay'ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay'ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

"TAYLANDLI SEVGİLİSİNE DELİ GİBİ AŞIKTI"

Öte yandan yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisi ortaya çıktı. Onur Akay, bugünkü köşesinde Çantay'ın sevgilisine ilişkin şu ifadeleri kullandı: Magazin Masası'nda yayınladığım röportajda, Karahan Çantay'ın çevresindeki insanlardan gelen bazı iddialar da vardı ve yazmıştım. O iddialar ne olursa olsun Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisine de deli gibi aşık olduğunu biliyordum. Çok üzgün olan Taylandlı sevgilisine ulaştım ve 'Ölene kadar Karahan Çantay'ı seveceğim.' mesajını gönderdi.