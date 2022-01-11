Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren Çalık, futbol dünyasını yasa boğarken geriye yine bir araç içinde seyahat ettiği mutlu anlarla dolu video kaldı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan 27 yaşındaki savunmacı Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Yalnız seyahat ettiği aracı Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan Çalık olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vefat haberiyle futbol dünyasını yasa boğan genç futbolcu sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı yaptığı yorumlarla üzüntüsünü dile getirirken, milli futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarının yer aldığı bir video kaldı.

Galatasaray forması giydiği dönemde çekilen videoda Çalık, arabayla seyahat ettiği anlarda marş söylüyor ve mutluluğuyla dikkat çekiyor. Yüzlerce futbolsever acı haberin ardından "En mutlu olduğu an ile hatırlansın güle güle Ahmet Çalık" mesajıyla bu videoyu paylaşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden skandal videoya tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular

Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden skandal videoya tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Ramazotti Xxx:Azrail kırmızı kartla saha dışına gönderdi Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Dr.Kimbel:Gençler bir araç Top değil altıbda 4 tekerleği olan oto motoru ile çalışan gaza bastığında uçan bir ölüm kafesi araç kullanırken Trafik kurallarına uymasanız sonuç ölüm olur direksiyon başına geçince cabavar değil insan olun Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
escape escape:Çok Üzüldüm. Allah Rahmet Eylesin. Ailesine ve Sevenlerine Sabır Diliyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title