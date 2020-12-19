Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

19.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:29
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

İliç - Refahiye kara yolu Boyalık köyü civarında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 BC 954 plakalı otomobil ile Sağlık Müdürlüğüne ait 10 DG 437 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 10 DG 437 plakalı otomobilde bulunan İsmail Akkaya ve Yasin Kapıcıoğlu hayatını kaybetti.

Vefat eden İsmail Akkaya ve Yasin Kapıcıoğlu, bugün İliç'te Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Vali Mehmet Makas, vefat eden vatandaşların yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar diledi. - ERZİNCAN

Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:30:02. #1.15#
title