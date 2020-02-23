Trafik kazasında bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Trafik kazasında bebek öldü, 5 kişi yaralandı - Haber

Trafik kazasında bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

23.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:03
Trafik kazasında bebek öldü, 5 kişi yaralandı

'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Orhan Tosun (42) yönetimindeki 51 LC 585 plakalı minibüs, Sabancı Kavşağı'nda, Ömer Özçelik (22) idaresindeki 51 ES 463 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler, minibüste bulunan Hacer (39), Sıla (16) ve Cemil Tosun (8) ile 7 aylık İkranur Öztürk yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İkranur Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik kazasında bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler