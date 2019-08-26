Trafik kazasında anne yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Ferhat Yıldız'ın kullandığı 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı.
Arıcıoğlu'nun aracında bulunan oğlu Enes Arıcıoğlu (14) hayatını kaybetti, yaralanan anne Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü Ferhat Yıldız, gözaltına alındı.