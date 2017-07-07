Trafik Kazasına Giden Gazeteciler Kaza Geçirdi

Ankara'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de trafik kazası geçirdi. Kazada 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhlas Haber Ajansı muhabirleri, Musa Erdoğan ve Uğur Kan Yüksek, polis telsizinden duydukları trafik kazası anonsu üzerine kaza yerine gitmek için Osman Türkan'ın kullandığı 06 FJ 5647 plakalı otomobile bindi. 3 kişi Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde ilerlediği sırada Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin önünde 06 AR 0931 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Selim, önüne çıkan güvercini ezmemek için durdu. Arkadan gelen 06 AD 3741 plakalı araç da sürücüsü Namık Mutlu'nun kontrolünden çıkması sonucu 06 AR 0931 plakalı otomobile çarptı. Osman Türkan'ın kullandığı 06 FJ 5647 plakalı otomobil ise hızını alamayarak Mutlu'nun aracına çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Osman Türkan, Musa Erdoğan ve Namık Mutlu yaralanırken, Uğur Kan Yüksek de hafif yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralılar, daha sonra sedyelerle ambulanslara taşındı. Erdoğan, tedavi edilmek üzere Ankara Numune Hastanesi'ne, Mutlu da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.



2 LASTİĞİ BİRDEN PATLAYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 5 YARALI



İHA muhabirlerinin yetişmeye çalıştıkları trafik kazası ise akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İstanbul Karayolu üzerinde şehir merkezi istikametinde ilerleyen Kazım Sade'nin idaresindeki 06 CHH 36 plakalı kamyonet, Etimesgut girişinde aracın iki tekerinin birden patlaması sonucu devrildi. Kamyonetin sürücüsü Kazım Sade ile birlikte yolculardan Şaban Çermeli, Recep Çermeli, Kadir Aydemir, Zülküf Yıldız yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, her iki kaza hakkında da inceleme başlattı.



(Caner Ünver/İHA)