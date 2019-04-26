Mardin'de, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve 5 ilden 140 personelin katıldığı trafik kazası tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan 10 personel enkaz altından çıkarıldı.

UMKE 5. Bölge Koordinatörlüğüne bağlı bulunan Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Batman illerinden gelen, 140 UMKE gönüllüsü, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Sultan köyü kırsalında kurulan kamp alanında 3 günlük teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimin ardından 150 kişilik UMKE, AFAD, 112 ve itfaiye personelinin katılımıyla olası 3 araç ve bir yakıt tankerinin çarpışması kazasında yapılacaklar senaryo gereği uygulandı.

Kazanın ardından olay yerinin yakınında bulunan tesis görevlisinin, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne 3 sivil aracın ve bir yakıt tankerinin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Servis, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada 10 yaralının olduğu bilgisini alan 112 Komuta Kontrol Merkezi, UMKE ekiplerinden, olay yerinde enkaz olabileceği ve enkaz alanındaki yaralı ihtimaline karşı triaj sonrası işaretleme yapmasını istedi. Araç içine sıkışan yaralılar, çıkarılarak hastanelere nakledildi.

Tatbikatı izleyen Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, UMKE 5. Bölge koordinatörlüğüne bağlı 140 UMKE gönüllüsünün kırsalda 3 gün eğitim kampı düzenlediğini söyledi.

Eğitimin ardından başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Tatbikatın maksadı olay yerine intikal kabiliyetimizi geliştirmek. Olaya müdahale kabiliyetimizi geliştirmek, çevre güvenliğini alabilmek, olaydan etkilenen kişilerin olay mahallinde kısa sürede çıkartılmasını sağlamak ve onların sağlık kuruluşlarına en kısa yoldan intikal ettirilmelerini imkan vermek için bir çalışma bu. Burada arkadaşlarımız bu yapmış oldukları çalışma ile hem görmüş oldukları eğitimin pratiğini gerçekleştirdiler. Hem ülkemizde hem bölgemizde böyle bir sıkıntı olduğu zaman daha çabuk ve daha faydalı müdahale edecek bir çalışma yaptık."

Tatbikatı gerçekleştiren personel ve katılımcılara teşekkür eden Yaman, "Böyle bir felaketin olmasını arzu etmeyiz, tatbikata kalır inşallah ve ülkemizde huzurlu bir yaşam olur. Felaketler olmaz bütün amacımız o ama olduğu zamanda çok çabuk müdahale edebilmek için ekiple kendilerini geliştiriyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da tatbikatta, ekiplerin kısa sürede kazaya müdahale ettiğini belirtti.

"2 kırmızı kod dediğimiz ağır yaralımız Mardin Devlet Hastanesi'nin acil servisine ulaştırıldı. Diğer hastalarımıza ulaşmaya devam ediyoruz." diyen Yavuz, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığını kaydetti.

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AFAD İl Müdürü Davut Esen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş ile çok sayıda sağlık personeli çalışanı izledi.

Kaynak: AA