Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti

Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti Isparta'da 8 Haziran'da meydana gelen trafik kazası sonrasında ambulansa götürülmek üzere sedyeye konulan ve sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düşen Mehmet Aydemir, 56 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

03.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:35

Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da 8 Haziran'da meydana gelen trafik kazası sonrasında ambulansa götürülmek üzere sedyeye konulan ve sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düşen Mehmet Aydemir, 56 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza 8 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Isparta-Gönen yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Isparta yönüne doğru ilerleyen Yakup S.'nin kullandığı 32 LS 112 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mehmet Aydemir'in kullandığı 32 LT 844 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir'in kullandığı araç, refüje çıktı ve ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Araçtan çıkarılan Mehmet Aydemir, sedyeye konulmak isterken, sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düştü. Yerden kaldırılan yaralı sürücü, tekrar sedyeye alınarak ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Mehmet Aydemir, 56 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aydemir, bugün Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazası sonrası sedyeden düşmüştü, 56 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İHA

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