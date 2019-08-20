Trafik kazası güvenlik kamerasında

20.08.2019 13:41

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alına bilgiye göre, Niyazi Gökçe kontrolündeki 44 AAY 403 plakalı otomobil ile Ali Aydın (80) yönetimindeki 46 EY 685 plakalı otomobil Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali Aydın'ın otomobilinde bulunan Hanım Aydın (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA