Trafik kazası 5 yaralı

21.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:05

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Karayolu 10. Kilo metresinde meydana geldi. Kazada Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan T.K. yönetiminde ki 06 GB 3454 plakalı otomobil yoldaki buzlanmanın etkisi ile duramayarak aynı istikamete gitmekte olan H.T. yönetimindeki 44 AAZ 2566 plakalı kamyona çarptı. Otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan T.C., A.C., K.B. ve E.B. yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Beş yaralı Sivas'ta ki hastanelere nakledildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA