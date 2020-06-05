Trafik kazası: 3 yaralı
Kırklareli'nde 3 aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
05.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:01
Kırklareli'nde 3 aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Yüksel Yılmaz idaresindeki 39 EY 856 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Aytekin Demirel'in kullandığı 39 AZZ 570 plakalı otomobil ve Özgür Üresin'in yönetimindeki 39 DZ 545 plakalı otomobil, Kırklareli-Pınarhisar yolu Karıncak köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA