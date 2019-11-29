Trafik kazası: 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:41
Trafik kazası: 1 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Pakkan yönetimindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç ile Çelikkol yönetimindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs Ataşehir Mahallesi Kuvaiye Milliye Caddesinde çarpıştı.

Kazada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trafik kazası: 1 yaralı
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