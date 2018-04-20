Trafik Kazası: 1 Yaralı

Anadolu otoyolunun Bolu Dağı kesiminde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan Emre Ekici yönetimindeki 81 EG 736 plakalı tır, Bolu Dağı kesiminde önünde ilerleyen Mehmet Koca idaresindeki 46 LG 088 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Ekici, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Koca, yolda normal şekilde ilerlediği esnada bir otomobilin aniden önüne çıktığı için aniden frene bastığını ifade ederek, bu esnada arkasından gelen tırın kendi kullandığı araca çarptığını söyledi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.