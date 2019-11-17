Trafik kazaları MOBESE kameralarında

17.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:40

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da bir caddede ilerleyen hafif ticari aracın duramayarak önünde bekleyen otomobile hızla çarpması görülüyor.

Bir başka noktada meydana gelen kazada ise kavşakta sola doğru manevra yapmak isteyen yolcu minibüsü ile başka bir minibüsün çarpışması kameralara yansıyor.

Kocaeli

Kocaeli'de trafik ışıklarında çarpışarak savrulan iki otomobilden birinin orta refüje çıkması, yine bir caddede ilerleyen okul taşıtının bir sokağa manevra yapmaya çalışan başka bir okul taşıtıyla çarpışarak geçiş için bekleyen otomobile vurması, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA