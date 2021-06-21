Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Başarı Gösteren Personeller Ödüllendirildi
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Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Başarı Gösteren Personeller Ödüllendirildi

Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Başarı Gösteren Personeller Ödüllendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerini ödüllendirdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerini ödüllendirdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen ve Valilik Makamında gerçekleşen programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasındaki gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerini tebrik ederek başarı belgelerini verdi.

21 Haziran 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutan Vekili Kenan Ay ile personeller katıldı.

Kaynak: Habermetre

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