Trafik durumu haritası (CANLI) 28 Mayıs İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç?

Trafik durumu haritası (CANLI) 28 Mayıs İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç?
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İstanbul 28 Mayıs 2025 canlı trafik yoğunluğu ölçüldü. Mega kentte sabah ve akşam saatlerinde etkisini artıran yoğunluk, özellikle köprü geçişlerinde ve ana arterlerde hissedilmişti. Şu anda trafik yoğunluğu yüzde kaç merak ediliyor. Araç sürücüleri canlı trafik yoğunluğu haritası ile güzergahlarını planlıyor. İşte, canlı İstanbul trafik yoğunluğu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu haritası paylaşıldı. Hafta içi özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk artarken, toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar gözlemleniyordu. İşte 28 Mayıs trafik durumu canlı harita...

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü. Güncel trafik durumu haritası şu şekildedir:

Trafik durumu haritası (CANLI) 28 Mayıs İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç?

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluğun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında zirve yaptığını belirtiyor. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

İstanbul Trafik Yoğunluğu Nasıl Ölçülüyor?

İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Bu verilerle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunuyor.

İstanbul'da Trafikten Kaçınmak İçin İpuçları

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol edin.

Alternatif güzergâhları tercih edin.

Toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip edin.

Navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirleyin.

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