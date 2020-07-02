Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?

Trackmania nasıl oynanır? Trackmania ücretli paketleri ne kadar? Trackmania sistem gereksinimleri neler?

Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?
02.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:24

Ubisoft tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen Trackmania Nations, remake olarak geri döndü. PC versiyonu olarak dönen oyun, Epic Games veya Ubisoft oyun platformlarından indirilebilir.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Ubisoft, günümüze kadar pek çok yapımın altına imzasını attı. Milyonlarca kişi tarafından oynanan Trackmania Nations adlı yarış oyunu, artık Trackmania adıyla ücretsiz olarak oyun severlere sunuldu.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre, oyunda bulunan 25 parkur 3 ayda 1 düzenli olarak güncellenecek.

TRACKMANIA ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Ubisoft tarafından 2006 yılında geliştirilen Trackmania Nations yeniden yapım olarak Trackmania adıyla piyasaya sürüldü. Ubisoft ve Epic Games'ten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Buna ek olarak, oyun içinde farklı satın alma paketleri de bulunmaktadır. Bu paketler içerisinde "Standart Access 1 yıl", "Club Access" ve "Club Access 3 yıl" bulunuyor. Bu paketler sayesinde oyun içerisinde bulunan mekaniklerin kilitlerini açabiliyorsunuz.

Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?

TRACKMANIA NASIL OYNANIR?

Trackmania Nations'ın yeniden yapılan sürümü sayesinde bireysel veya çevrimiçi yarış yapabilme imkanı bulunmaktadır. Eğer öncelikle kendinizi geliştirmek isterseniz Trackmania'da bulunan solo mod sizin için daha uygun olacaktır.

Trackmania oyun içi özelleştirmeler yapmak da mümkün. Blok tabanlı düzenleyicisi sayesinde parkur üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?

TRACKMANIA ÜCRETLİ PAKETLERİ NE KADAR?

Ücretli ek paketleri bulunan Trackmania oyununu Epic Games veya Ubisoft'tan alabilirsiniz. Eğer paketleri de almak isterseniz bu iki siteden temin etmek mümkün. Ücretleri ise 44.99 TL, 135 TL veya 269 TL olarak değişmektedir.

TRACKMANIA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64bit

İşlemci: Intel Core i3 550/ 3.0 GHz ya da AMD Athlon II X2 240/ 2.8 GHz

RAM: 2GB

Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 260 (896 MB VRAM) ya da AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM)

DirectX: DirectX Haziran 2010

Ses kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest driver

Diğer gerekli cihazlar: Klavye, mouse veya Xbox 360 oyun kumandası

Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler?

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 ya da Windows 8.1 64bit

İşlemci: Intel Core i5 750 @ 3.3 GHz or better/ AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz or better

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVidia GeForce GTS 450 (1024MB VRAM) ya da AMD Radeon HD 5770 (1024 MB VRAM) ya da daha iyisi

DirectX: DirectX Haziran 2010

Ses kartı: DirectX Compatible Sound Card son sürümü ile

Diğer gerekli cihazlar: Klavye, mouse, Xbox 360 oyun kumandası

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Ubisoft'ta pek çok oyun şu an indirimde. Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Tom Clancy's The Division 2 Standard Edition demosu ücretsiz oyunlar arasında yerini alıyor. Ayrıca Might & Magic: Chess Royale ve Rabbids Coding! ücretsiz oyunlar arasında bulunuyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games bu sefer 2006'dan beri piyasada olan Trackmania ile ücretsiz oyun verme trendine devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te ücretsiz olarak Conan Exiles ve Hue sunulmaktadır. Bundan önce GTA V, Borderlands: The Handsome Collection, ARK Survival Evolved, AER: Memories of Old ve Stranger Things 3 ücretsiz olarak verilmişti.

Haber Yorumları (1)
İSİMSİZ KAHRAMAN: Sistem gereksinimlerini bulmaya çalışıyordum teşekürler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu Haber
Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Haber
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Varank Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Trackmania ücretsiz mi oldu? Epic Games ücretsiz oyunları neler? Ubisoft ücretsiz oyunları neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 15:02:41. #1.15#
title