Trabzonsporlular'da başkan değişmedi
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Trabzonsporlular'da başkan değişmedi

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Trabzonsporlular'da başkan değişmedi

DÜZCE (İHA) – Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma derneği genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bilgin yeniden başkan olarak seçildi.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma derneği genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bilgin yeniden başkan olarak seçildi.

Korona virüs salgınının ardından kongrelerini yapmayan sivil toplum kuruluşlarına ay sonuna kadar kongre yapması gerektiği bildirilmesinin ardından Düzce'de bir çok sivil toplum kuruluşu kongrelerini yapmaya başladı. Bu kapsamda Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği de genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Mustafa Bilgin güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Başkan Mustafa Bilgin'in yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığını Ali Akgün, Erdoğan Yılmaz ve Ertuğrul Atalı yapacak. Yönetim Kurulu'nda ise Ömer Kaya, Cengiz Demir, Serkan Durnaoğlu, Mustafa Demirci, Abdülkadir Aycan, Ali Kemal Gülay, Erkan Koç, Erhem Çelikarslan, Gökhan Ayvaz, Serkan Aydın ve Varol Keleş yapacak. Yedek yönetim kurulu üyelerinde ise Celal Çelik, Ekrem Can, Erdal Demir, Kudret Koz, Murat Akgünoğlu, Mustafa Cevat Gün, Sıtkı Yılmaz, Sinan Doğan, Şenol Aktürk, Zeki Bektaş ve Adnan Polat yer alıyor.

Denetleme kurulunda Gökhan Yiğit başkanlık yaparken, Bayram Bayoğlu ve Osman Çelikarslan asil olarak seçildi. Kamil Ayvenli, Ömer Faruk Atabaş ve Yaşar Ertuğral denetleme kurulu yedek üyeliğine seçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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