Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?
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Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?

Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?

Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor Roma ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?İşte, detaylar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TRABZONSPOR ROMA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Roma rövanş 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe (19.08.2021) saat 21.45'te oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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