Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Trabzonspor Roma rövanş maçı ne zaman?