Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Trabzonspor Roma ne zaman? Trabzonspor Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Roma kadrosu!
Molde'yi penaltılar sonunda geçerek Roma ile eşleşen temsilcimiz Trabzonspor'un, Roma ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Trabzonspor Roma ne zaman? Trabzonspor Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Roma kadrosu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off 3. Turunda Molde'yi penaltılar sonucunda geçen ve Roma ile eşleşen Trabzonspor'un, oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konu ile ilgili "Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Trabzonspor Roma ne zaman? Trabzonspor Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Roma kadrosu!" sorularını araştırmakta. İşte detaylar...
TRABZONSPOR ROMA MAÇI NE ZAMAN?
Roma ile Trabzonspor arasındaki oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçı19 Ağustos Perşembe günü, ikinci maçı ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynayacak.
ROMA KADROSU
Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesindeki Roma'nın oyuncuları ise şu şekilde;
Kaleci
- Rui Patrício
- Daniel Cerantola Fuzato
- Matteo Cardinali
- Pietro Boer
Defans
- Federico Julián Fazio
- Chris Smalling
- Davide Santon
- Leonardo Spinazzola
- Rick Karsdorp
- Gianluca Mancini
- Matías Nicolás Viña Susperreguy
- Roger Ibañez da Silva
- Lorenzo Valeau
- Marash Kumbulla
- Bryan Reynolds
- Filippo Tripi
- Amir Feratovic
- Riccardo Calafiori
Orta Saha
- Christopher Nzonzi
- Javier Matías Pastore
- Henrikh Mkhitaryan
- Jordan Veretout
- Bryan Cristante
- Lorenzo Pellegrini
- Amadou Diawara
- Gonzalo Villar del Fraile
- Nicolò Zaniolo
- Ebrima Darboe
- Edoardo Bove
Forvet
- Edin Dzeko
- Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma
- Stephan El Shaarawy
- Eldor Shomurodov
- Borja Mayoral Moya
- Carles Pérez Sayol
- Alessio Riccardi
- Ruben Providence
- Riccardo Ciervo
- Nicola Zalewski