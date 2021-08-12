Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Trabzonspor Roma ne zaman? Trabzonspor Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Roma kadrosu!

Molde'yi penaltılar sonunda geçerek Roma ile eşleşen temsilcimiz Trabzonspor'un, Roma ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Trabzonspor Roma ne zaman? Trabzonspor Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Roma kadrosu!