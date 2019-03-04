Trabzonspor ile Kasımpaşa Yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içinde topla buluşan Pavelka'nın şutu kaleci Scuffet'te kaldı. 12. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan pasta orta sahada topla buluşan Trezeguet, rakip cezası içine girerek yaptığı plase vuruş direğin yanından auta gitti. 24. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Perica'nın kafa vuruşu, kaleci Uğurcan'da kaldı. 30. dakikada kontratağa kalkan Trabzonspor'da, Rodallega'nın topuk pasıyla buluşan ve topu yaklaşık 40 metre süren Nwakaeme, ceza alanı içine girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1 42. dakikada Sadiku'nun sağdan yaptığı ortaya ceza alanında yükselen Perica kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı. 45+1. dakikada Ekuban'nın pasında Sa'dan seken top Nwakaeme'nin önünde aldı. Nwakaeme'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş filelerle buluştu.

50. dakikada Hafes'in sağ kanattan çevirdiği ortada Tarkan'nın kafa vuruşu sol direğin dibinden auta çıktı. 54. dakikada savunma arkasına sarkan Perica'nın sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Trabzonspor savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 63. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafes'in ortasına ön direkte yükselen Perica, yaptığı düzgün kafa vuruşula topu filelerle buluşturdu. 2-1 73. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Scuffet gole izin vermedi. 88. dakikada Toure'nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesini VAR'da izleyen Bülent Yılıdırm penaltı kararı verdi. 90. dakikada beyaz noktaya gelen Trezeguet, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx Kasımpaşa: Scuffet xx, Veysel xx (Karim Hafes dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Sa xx (Khalili dk. 81 ?), Pavelka xxx, Tarkan xx, Trezeguet xxx, İlhan Depe xx (Hajradinovic dk. 46 x), Perica xx Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Hasan Bilal, Uğurcan, Özgür, Azad Toptik Teknik Direktör: Mustafa Denizli Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Toure xx, Hosseini xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Amiri dk. 66 x), Sosa xxx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxxx, Yusuf Yazıcı xx, Rodallega xx Yedekler: Arda, Murat Akpınar, Ali Osman, Batuhan Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Perica (dk. 63) Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa), Nwakaeme (dk. 30 ve 45+1) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa), Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA