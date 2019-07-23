Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Linz şehrinde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR ŞEHRE ERKEN DÖNECEK Trabzonspor, Avusturya'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını bir gün erken bitirecek. Bordo-mavililer 29 Temmuz'da İtalya ekibi Hellas Verona ile oynayacağı maçın ardından 30 Temmuz'da yapacağı antrenman sonrası akşam saatlerinde Trabzon'a dönecekti. Trabzonspor 29 Temmuz'da İtalyan ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından 23.30'da Trabzon'a dönme kararı aldı. Bordo-mavililer yapacağı iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA