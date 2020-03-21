Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Karadeniz ekibi, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavilerin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA