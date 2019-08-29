Trabzonspor AEK maçı canlı izle - TRT Spor canlı yayın

29.08.2019 19:29

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, AEK'yi ağırlıyor. Bordo mavililer, ilk maçta 3-1 galip gelmenin avantajı ile sahaya çıkacak. Trabzonspor - AEK maçını haberimizdeki TRT Spor canlı yayın bağlantısı ile online izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - AEK MAÇI CANLI İZLE (TRT SPOR CANLI YAYINI)

AVRUPA'DA 129, UEFA'DA 81. MAÇ



Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.

TRABZONSPOR AEK MAÇI MUHTEMEL ONBİRLER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür Nwakaeme Ekuban Sörloth

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simoes, Krsticic, Geraldes, Livaja, Mantalos, Oliveira.