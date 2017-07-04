Trabzonspor 2 Ay Ödeme Yapmadı, Ogenyi Onazi Sözleşmesini Feshetti

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'nin menajeri Stephen Ayodele Makinwa, İngiliz BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMEYİ FESHETTİK"

Makinwa, Onazi'ye 2 aydan daha uzun süre maaş ödenmediğini belirterek, "Trabzonspor'un Onazi'ye iki ay para ödememesi halinde sözleşme fesih hakkımız vardı. İhlal nedeniyle bu hakkı kullandık. Şimdi hızlı bir çözüm arıyoruz. Onazi'nin oynayacağı yeni kulüp için arayışlarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

"ÖDEME GELMEDİ"

Onazi'nin menajeri, "Kulüple kesin bir anlaşmaydı bu. Biz anlaşılan 2 aylık süreden daha uzun süre bekledik ancak Trabzonspor'dan bir ödeme gelmedi. Sözleşme ihlali nedeniyle bu hakkımızı kullandık." diyerek sözlerini noktaladı.

Trabzonspor'un 3.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Lazio'dan transfer ettiği Ogenyi Onazi'nin 3 yıllık daha kontratı bulunuyordu.