Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü
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Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

24.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:50
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Trabzon'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yine vadide yer alan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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