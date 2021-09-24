Trabzon'un yaylaları beyaza büründü - Haberler
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Trabzon'un yaylaları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Haberler | Güncel

- Trabzon'un yaylaları beyaza büründü Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki köylerde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.

TRABZON (İHA) - - Trabzon'un yaylaları beyaza büründü

TRABZON - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki köylerde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü. Rakımı yüksek olan kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu köyünde 30 cm kar yağışı gözlemlendi. Bölgeye yakın yaylalardan da aynı manzaralar kendisini gösterdi. Kırklar Dağı, Karester Yaylası, Mağlakabmos Yaylası, Sarı Kaya Yaylası da beyaza büründü. Yine bölgenin en önemli yaylalarından olan 2 bin 400 rakımlı Kadırga Yaylası da beyaza büründü. Cuma günleri pazar kurmak için bir önceki gün Kadırga yaylasına gidenler sabah 10 cm'lık kara uyandılar.

Trabzon'un yaylaları beyaza büründü

Trabzon'un yaylaları beyaza büründü

Trabzon'un yaylaları beyaza büründü

Trabzon'un yaylaları beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Son Dakika Haberleri
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
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