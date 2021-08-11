Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı
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Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü.

Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. İnşaatın çatısında çalışan 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Trabzon'un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı çökerken, çöken çatının altında 2 inşaat işçisi kaldı. Çevredeki vatandaşların AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, 2 inşaat işçisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık ekipleri de çağrılırken, enkaz altındaki işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. - TRABZON

Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısına yıldırım düştü: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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