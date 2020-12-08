Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

08.12.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:25

- Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor Son dönemde Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Trabzon'da Uzunsokak'a artık HES Kodu sorgulaması ile girilebilecek Trabzon'da Korona virüs ile mücadele kapmasında alınan karar doğrultusunda Uzunsokak'a girişlerde HES...

- Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

Son dönemde Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Trabzon'da Uzunsokak'a artık HES Kodu sorgulaması ile girilebilecek

TRABZON - Trabzon'da Korona virüs ile mücadele kapmasında alınan karar doğrultusunda Uzunsokak'a girişlerde HES Kodu sorgulaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Trabzon'da Korona virüs vakalarının yüzde elli oranında artığını açıklamasının ardından virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler de arttı. Trabzon'un en işlek yerlerinden olan ve gün içerisinde binlerce insanın geçtiği Uzunsokak'ta HES Kodu uygulaması başladı.

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, Uzunsokak'a girişler HES Kodu ile yapılmaya başlandı. Sokağın tüm girişlerine barikat kuran polis ekipleri, vatandaşların HES Kodları'nı kontrol edererek girişlere izin veriyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların girişine izin vermiyor. Rİskli veya karantina olduğu tespit edilenlerle ilgili ise adli ve idari işlem yapılacak.

Yeni başlayan uygulamayla karşılaşan vatandaşların, HES Kodu almak için polisten yardım istediği gözlemlendi.

Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH YILMAZ

İlgili Haberler

- Gıda ve Yem analizleri artık Malatya'da yapılabiliyor
- Gıda ve Yem analizleri artık Malatya'da yapılabiliyor
Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Tisserand Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:24:52. #1.15#
title