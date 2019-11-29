Trabzon sisdağı yaylası'nda kaçak yapı yıkımı

29.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:05

Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapı yıkımı

Trabzon'da, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası için harekete geçildi. Ekipler, mera alanına inşa edilen 10 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz yaylalarında inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan, 2182 rakımlı Sisdağı Yaylası için harekete geçildi. Yaylaya çıkan ekipler, mera alanında kalan pazar yerinde 3, Eski Oba'da 2 ve Hanyanı mevkisinde 5 olmak üzere 10 kaçak yapıyı yıktı. Yıkım öncesi bölge sakinleri, evlerinde bulunan eşyalarını dışarı çıkardı. Yıkımlar nedeniyle yaylada güvenlik önlemleri alındı.

Evi yıkılan Ekrem Çakır, Biz yayları çok seviyoruz. Buraya eşim bir ev yaptı, yıkıldı. Yapacağımız bir şey yok dedi.

Yaylada kaçak yapıların yıkımının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA