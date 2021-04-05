Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
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Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar

Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 kişinin bulunduğu otomobil, kereste atölyesinin duvarına çarptı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 kişinin bulunduğu otomobil, kereste atölyesinin duvarına çarptı. Araçtan inip, kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren sürücü ve yanındaki kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kısıtlamanın olduğu akşam saatlerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine, otomobildeki 2 kişi ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Sürücünün kaçmaya çalışırken, hızla girdiği ara yolda kontrolünden çıkan otomobil, kereste atölyesinin duvarına çarptı. Araçtan inip, kaçmaya çalışan ikili, bekçilerin de destek verdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren sürücü ve yanındaki kişiye para cezası kesildi.Öte yandan kovalamaca ve kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar
Otomobille polisten kaçarken, kaza yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

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