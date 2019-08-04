TRABZON ORMANDA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNENİN' BAŞI AYILARLA DERTTE

TRABZON'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (84), son günlerde kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi. Yayla evine dadanan ayılarla mücadele eden Kayacı,Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama yinede korkmuyorum dedi.

Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan, 33 yıl aradan sonra önceki yıl kış mevsiminde köyüne dönen Fadime Kayacı'nın (84), 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni 14 yaşındaki Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirip, öldü. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin öldüğünü gördü. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra tedavisi için bir ara indiği köyüne, yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını? adlı ankette birinci seçilen ve ilelermiş yaşına rağmen cesurca yaşam tarzından ötürü kendisine 'Robinson nine' olarak da hitap edilen Fadime Kayacı'nın son günlerde, kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi.

'AYI 3 KERE KAPIMI KIRDI'

Yaylada yaşamayı benimseyen ve ormanlık alanda sessiz sakin bir yaşamı tercih eden 'Robinson Nine', kendine yurt olarak seçtiği topraklarda, evine dadadan ayıların kapısını kırdığını, ama kendisinin korkmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Kayacı, son günlerde evini sık sık rahatsız eden ayılardan dert yandı. Kayacı, 'Ayılar son günlerde çoğaldı. Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Pirincimi, şekerimi, neyim varsa yedi, bir tek baklalarımı yemedi. Ayı evime girdiğinde evde değildim, bahçede iş yapıyordum. Evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Yinede korkmuyorum. Bu köpeğimle birlikte yaşıyorum bu dağlarda, bu olmazsa arkadaşsız buralarda yaşayamamö dedi.

'ONA İLGİ GÖSTERİYORUZ'

Fadime Kayacı ile yakından ilgilenen komşusu Ali İhsan Kurt da, yaşlı kadının evine ayıların saldırdığını ifade ederek, 'Ayılar, evin iki kapısını da kırdı. Üç sefer eve ayı geldi ve üçünde de evin kapısını kırdı. Üçüncü sefer evin kapısı kırılınca Fadime nine tedirgin oldu. Yaylada kimsesizdir, kimsesiz olduğu için, sahip çıkanı olmadı. Hep biz ona ilgi gösteriyoruz diye konuştu.

Öte yandan, popülasyonu artan ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için dadandığı yayla evlerinin yanı sıra özellikle bölgede ekili tarım arazilerine de zarar veriyor. Yayla sakinleri ve çiftçiler, ayı saldırılarına karşı kendilerince önlem alıyor.

Kaynak: DHA