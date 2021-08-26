Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulu yapıldı

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulunda Bekir Aktürk başkanlığa yeniden seçildi.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulunda Bekir Aktürk başkanlığa yeniden seçildi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurulda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2014 yılından itibaren 27 kez muhtarlarla bir araya geldiklerini, bundan dolayı da büyük gurur duyduğunu söyledi.

Muhtarların aldığı oyun şahsa verildiğine işaret ederek Genç, "Çok önemli bir müessese muhtarlık. Seçilmiş bir makam. Ama ben şu anda belediye başkanı olarak huzurunuzdayım ya da bir milletvekili vekillik sıfatıyla huzurunuzda. Ama ben de bir milletvekili de partisiyle beraber seçilmiş bir makamda bulunuyor. Muhtarlığın bu anlamda çok daha değerli bir özelliği var." dedi.

Genç, mahallelere çok güzel hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Yarın bu güzel hizmetler emin olun ki takdirle, saygıyla anılacaktır. Yaptığımız işin nihai anlamı bu, yoksa makamlar, mevkiler gelip geçecek. Bizden önce de muhtarlar, belediye başkanları vardı, bundan sonra da olacak. Bu işler böyle devam edip gidecek. Bu genel kurulun çok hayırlı çalışmalara zemin hazırlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Muhtarlar adına genel kurulda konuşma yapan 1 No'lu Beşirli Mahallesi Muhtarı Muhittin Eyüpoğlu ise genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle genel kurula katılamayan ve aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı da olan Bekir Aktürk, tekrar Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 19:36:45. #1.15#

title