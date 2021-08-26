Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulu yapıldı

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulunda Bekir Aktürk başkanlığa yeniden seçildi.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu 3. olağan genel kurulunda Bekir Aktürk başkanlığa yeniden seçildi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurulda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2014 yılından itibaren 27 kez muhtarlarla bir araya geldiklerini, bundan dolayı da büyük gurur duyduğunu söyledi.

Muhtarların aldığı oyun şahsa verildiğine işaret ederek Genç, "Çok önemli bir müessese muhtarlık. Seçilmiş bir makam. Ama ben şu anda belediye başkanı olarak huzurunuzdayım ya da bir milletvekili vekillik sıfatıyla huzurunuzda. Ama ben de bir milletvekili de partisiyle beraber seçilmiş bir makamda bulunuyor. Muhtarlığın bu anlamda çok daha değerli bir özelliği var." dedi.

Genç, mahallelere çok güzel hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Yarın bu güzel hizmetler emin olun ki takdirle, saygıyla anılacaktır. Yaptığımız işin nihai anlamı bu, yoksa makamlar, mevkiler gelip geçecek. Bizden önce de muhtarlar, belediye başkanları vardı, bundan sonra da olacak. Bu işler böyle devam edip gidecek. Bu genel kurulun çok hayırlı çalışmalara zemin hazırlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Muhtarlar adına genel kurulda konuşma yapan 1 No'lu Beşirli Mahallesi Muhtarı Muhittin Eyüpoğlu ise genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle genel kurula katılamayan ve aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı da olan Bekir Aktürk, tekrar Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz