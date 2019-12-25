Trabzon karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor
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Trabzon karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti.

25.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:13
Trabzon karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor

'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)

BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı , örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan 'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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: Trabzon karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor
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