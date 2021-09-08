Trabzon-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzon-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. Haftasından lider Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzon-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri kimler?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 4. Haftasından lider Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzon-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri kimler? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TRABZON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hafta sonu ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

Galatasaray karşısında çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrılan Trabzonspor, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı 12 Eylül'de oynanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı 20.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN Sports HD1 kanalında yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakeminin Cüneyt Çakır olması bekleniyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Edgar le, Vitor Hugo, Serkan Asan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, M.Hamsik, Abdülkadir Ö, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray:Muslera, Luyindama, Nelsson, Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, O. Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, M.Diagne