TRABZON Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi
Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdiTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden dışarı çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından izin istedi.
25.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:50
Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi
TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden dışarı çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından izin istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarına yem verip besleyen Yazıcı, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.
Kaynak: DHA