Trabzon Emniyet Müdürlüğünden "Andımız Var Operasyonu" açıklaması Açıklaması
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Trabzon Emniyet Müdürlüğünden "Andımız Var Operasyonu" açıklaması Açıklaması

17.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:39
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada daha önce planlanan "Andımız Var Operasyonu" kapsamında yazılan "Andımız" yazısının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla zaman olarak örtüşmesinin tamamen tesadüf...

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada daha önce planlanan "Andımız Var Operasyonu" kapsamında yazılan "Andımız" yazısının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla zaman olarak örtüşmesinin tamamen tesadüf olduğunu bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerce gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonrası ele geçirilen malzemelerin gösterildiği sırada yazılan 'Andımız" yazısının, bazı basın-yayın organlarında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı kararla ilişkilendirilerek kamuoyunda farklı bir algıya yol açtığı için açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

İl merkezinde gençleri ve çocukları tehlikeye atan uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında "Andımız Var" adıyla günler öncesinden operasyon planlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu operasyon 16 Mart 2021 tarihinde il merkezinde 5 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleşmiş ve 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonda muhtelif miktarda da uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon sonrası kamuoyuna ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada daha önce planlanan 'Andımız Var Operasyonu' kapsamında yazılan 'Andımız' yazısının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla zaman olarak örtüşmesi tamamen tesadüftür. Kamuoyunun böyle bir karardan haberdar olduğu bir zaman diliminde, kararla hiç ilişkisi olmayan 'Andımız Var' operasyonun Danıştay kararı ile ilişkilendirilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi doğru değildir."

Açıklamada, Trabzon Emniyet Müdürlüğünün milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için hukukun üstünlüğüne inanarak, yasaların yüklediği sorumluluk çerçevesinde görevini yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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