TRABZON Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu
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TRABZON Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu

Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı olduTRABZON'un Araklı ilçesinde çay yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Samet Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk (23), ve Tolga Nebioğlu (28) adlı arkadaşlar yaşamını yitirdi.

25.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:45

Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu

TRABZON'un Araklı ilçesinde çay yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Samet Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk (23), ve Tolga Nebioğlu (28) adlı arkadaşlar yaşamını yitirdi. 4 arkadaşın katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Kalecik Tünel mevkiinde meydana geldi. Rize istikametine giden Samet Ustaömer'in kullandığı 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Erkan T.'nin kullandığı 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç kamyonun altına girerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Samet Ustaömeroğlu ile araçtaki Yasin Şener Tüzenli, Oğuzhan Baytürk ve Tolga Nebioğlu'nu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki bir yavru köpekte öldü. 4 arkadaşın katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.

TRABZON Düğünden dönen 4 arkadaş kaza kurbanı oldu

Kaynak: DHA

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