Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı liman kavşağında Trabzon'dan Giresun yönüne giden Servet Çınar yönetimindeki 05 HN 810 plakalı kamyon, 28 K 9447 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 28 K 9447 plakalı kamyon da kırmızı ışıkta bekleyen 02 SA 365 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada sıkıştığı kamyondan Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan Servet Çınar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Çınar'ın kullandığı araçta ve otobüste bulunan iki kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA