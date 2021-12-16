Trabzon'da Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" programı düzenlendi.

Akçaabat Erol Günaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Akçaabat Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'yi anmak, anlamak ve anlatmayı amaçladıklarını belirten Ekim, "Önemli olan Yunus'u anlamak, yaşantısını örnek almak, onun tavsiyelerinden faydalanabilmektir. Kısacası önemli olan kıssadan hisse çıkarmaktır. Yunus Emre yaşantısı ile anlatmak istedikleri ile bizlere çok şey anlatıyor." dedi.

Programda, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Yunus Emre'nin "İlim kendini bilmektir", Belediye Başkanı Ekim de "Bana seni gerek" şiirini okudu.