Trabzon'da Yaşlı Destek Merkezi Açıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Trabzon'da Yaşlı Destek Merkezi hizmete açıldı.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi sahilinde, 65 yaş üstü kişilerin sosyal olarak desteklenmesi amacıyla oluşturulan merkezde resim, ahşap boyama gibi çeşitli el sanatları imkanı sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yaşlı Destek Merkezinin 65 yaş üstü kişilerin güzel zaman geçirmelerine fırsat sunacağını söyledi.

Merkeze gelen kişilerin talep, şikayet ve önerilerini buradaki personele iletebileceklerini aktaran Gümrükçüoğlu, bunların ilgili makamlara sunularak kısa sürede sonuca ulaştırılacağını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, torunlarını yan tarafta bulunan "Oyuncakistan" adı verilen parka getiren dedeler ve ninelerin, bu merkezde yaşıtları ile zaman geçirebileceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaşlı Destek Merkezine gelenler, merkezde bulunan kitapları ve günlük gazeteleri okuyabilecekler. Burada yaşlılarımıza özel hobi kursları gerçekleştirilecek. Örneğin resim, ebru sanatı, ahşap boyama, dikiş nakış gibi etkinlikler düzenlenecek. Yaşlılarımız, merkezin hemen yanında 65 yaş üstü kişilerin kullanımına uygun egzersiz aletlerini kullanarak spor yapabilecekler. Ayrıca talep üzerine Kur'an okuma, okuma yazma, bankamatik ile akıllı telefon kullanma gibi eğitimler de verilecek."

Gümrükçüoğlu, YADES'in hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'a ve proje paydaşlarına teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt ise farklı sosyal gruptan vatandaşlara yönelik bu tür çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Gümrükçüoğlu, Kurt ile Vali Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.