Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA / Mustafa Yaşar - Haberler | Güncel
Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde, bir araçtan inen kimliği belirlenemeyen 2 kişiden biri, komşusuyla sohbet eden Yusuf Ayaz'a tabancayla 8 el ateş etti.
Ayaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Mustafa Yaşar - Son Dakika Haberleri