Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde, bir araçtan inen kimliği belirlenemeyen 2 kişiden biri, komşusuyla sohbet eden Yusuf Ayaz'a tabancayla 8 el ateş etti.

Ayaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.