Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Mustafa Yaşar - Haberler | Güncel
Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde, bir araçtan inen kimliği belirlenemeyen 2 kişiden biri, komşusuyla sohbet eden Yusuf Ayaz'a tabancayla 8 el ateş etti.

Ayaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Mustafa Yaşar - Son Dakika Haberleri
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