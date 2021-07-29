Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü
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Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar - Haberler | Güncel

Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Gülderen Mahallesi'nde yaşayan R.B. ile aralarında husumet bulunan damadı ve amcasının oğlu F.B. kavga etmeye başladı.

Yakınlarının da karıştığı kavgada taraflar, silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Silahla yaralanan R.B. (50), K.B. (52), F.B. (30) ve L.B. (62) ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.B. ve K.B. ile L.B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan F.B. ise Of Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

F.B. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar

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