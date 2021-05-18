Trabzon'da silahlı arazi kavgası: 2 yaralı
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Trabzon'da silahlı arazi kavgası: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı arazi kavgası: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İnan Kalyoncu - Haberler | Güncel

TRABZON'un Tonya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada emekli imam Ali (73) ve eşi Asiye İ. (69), yaralandı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada emekli imam Ali (73) ve eşi Asiye İ. (69), yaralandı. Olayda tabancayı ateşleyen D.Ş., jandarma tarafından yakalandı.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan emekli imam Ali İ. ile komşusu D.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada D.Ş., tabancayla ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan merminin karın bölgesine isabet ettiği Ali İ. ile koluna gelen mermiyle eşi Asiye İ., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerince şüpheli D.Ş. de, yakalanarak gözaltına alındı.


Trabzon'da silahlı arazi kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan Kalyoncu

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