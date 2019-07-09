Trabzon'da sağlık çalışanının darp edilmesi

Türk Sağlık Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanı Savaş Balcı'nın darp edilmesine tepki gösterdi.

Serdar, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan ve Türk Sağlık Sen temsilcisi olan Savaş Balcı'nın, 7 Temmuz Pazar günü hastanenin acil servisinde bir hasta yakını tarafından darp edilmesi sonucu burnunun kırıldığını belirtti.

Sağlık personelinin olayın yaşandığı anda "beyaz kod" verdiğini, saldırıyı gerçekleştiren şahsın enjeksiyon yaptırmak için hastanede bulunan kardeşiyle birlikte kendilerine ait araçla olay yerinden kaçtıklarını ifade eden Serdar, şahısların polis ekiplerince yakalandığını aktardı.

Serdar, sağlık çalışanına saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanı arkadaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı, saldırganı ve azmettiricisini lanetliyoruz. İnsana ve insan sağlığına hizmet gibi kutsal bir meslek icra eden sağlık çalışanlarına karşı artarak devam eden şiddet ve darbın her defasında son bulmasını arzu etmemize rağmen yetkililerin bu önemli soruna yeterli düzeyde önem vermediklerini ve çare aramadıklarını gözlemlemekteyiz.

Şiddet ve darbı yapanların bir kısmı para ve ertelenen hapis cezası almalarına rağmen ne yazık ki bu cezalar bile toplumdaki saldırgan ruh taşıyanlar nezdinde yeterli ve caydırıcı olmamakta ve şiddet artarak devam etmektedir. Anlaşılıyor ki sağlıkta yaşanan şiddetin önlenmesi için daha fazla caydırıcı tedbirler alınmalı, yasal değişikliklere gidilmelidir."

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı cezalar ve yaptırımların caydırıcı oranda artırılmasını isteyen Serdar, hastane giriş kapılarına, koridorlara, polikliniklere, ambulanslara şiddete karşı uyarıcı afişler asılması, şiddeti yapan kişinin hangi ceza ile karşı karşıya kalacağını önceden bilmesi gerektiğini belirtti.

Serdar, görevi başında saldırıya uğrayarak burnu kırılan Balcı'ya "geçmiş olsun" dileyerek, "Saldırganın ve azmettirenin, şiddet içeren çirkin saldırı karşılığında yargıdan en ağır cezayı alacaklarından kuşkumuz yoktur. Sendika olarak konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA