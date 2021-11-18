Trabzon'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca "Engelleri Aşalım Doğada Buluşalım" ve "Çocuklarla El Ele" adlı iki etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı ile Düzköy Çayırbağı İlkokulunda düzenlenen etkinliklere çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

"Engelleri Aşalım Doğada Buluşalım" adlı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin, Düzköy'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'na götürüldüğü ifade edilen açıklamada, aileler ile çocuklarının çeşitli etkinliklerle eğlenceli saatler geçirdikleri kaydedildi.

"Çocuklarla El Ele" adlı etkinlikte ise Trabzon'un ilçe ve köylerindeki okullar ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindiği aktarılan açıklamada, Düzköy Çayırbağı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sosyalleşmesi ve okullarına adapte olmalarını sağlamak adına aktiviteler yapıldığı, kendilerine çeşitli hediyeler verildiği belirtildi.

Etkinliklere Sosyal Hizmetler Daire Başkan Muharrem Cimşit, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin katıldığı bildirildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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