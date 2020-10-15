Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
15.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:46
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İsmail Saka yönetimindeki 34 TS 8265 plakalı otomobil, Kavaklı Mahallesi Merkez mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Sürücü Saka, kardeşi Şükrü Saka ve Menşure Ertuğral yaralandı.
Vakfıkebir ve Akçaabat ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Gelleci